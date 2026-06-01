Preço do etanol cai em 20 Estados e no DF, sobe em 4 e fica estável em 2, afirma ANP

Os preços médios do etanol hidratado caíram em 20 Estados e no Distrito Federal (DF), subiram em 4 e ficaram estáveis em 2 na semana passada. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol recuou 1,17%, para R$ 4,22 o litro. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço caiu 2,08%, a R$ 3,93 o litro. As únicas altas porcentuais na semana foram registradas no Amapá (2,40%), para R$ 5,98 o litro; no Maranhão (0,19%), para R$ 5,17 o litro; em Minas Gerais (0,24%), para R$ 4,23 o litro, e no Pará (0,20%), para R$ 5,13.

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O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 2,95 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,39, foi observado na Bahia. Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,93, foi registrado em São Paulo, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amapá, de R$ 5,98 o litro.

Competitividade

O etanol era mais competitivo em relação à gasolina em apenas sete Estados e no Distrito Federal na semana passada. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 63,75% ante a gasolina, portanto favorável em comparação com o derivado do petróleo.

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A paridade era de 68,03% na Bahia; 62,73% no Distrito Federal; 66,23% em Goiás; 60,09% em Mato Grosso; 63,38% em Mato Grosso do Sul; 67,25% em Minas Gerais; 64,54% no Paraná e 60,74% em São Paulo.

Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.