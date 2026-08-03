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ECONOMIA

Preço do etanol cai em 18 Estados, sobe em 5 e no DF e fica estável em 3 na semana, afirma ANP

Escrito por Redação AE (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 08:36:00 Editado em 03.08.2026, 14:28:37
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Os preços médios do etanol hidratado caíram em 18 Estados, subiram em cinco Estados e no Distrito Federal (DF) e ficaram estáveis em outros três na semana passada. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol caiu 0,50% na semana, de R$ 4,02 para R$ 4,00 o litro. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço recuou 0,80%, de R$ 3,73 para R$ 3,70 o litro.

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A maior alta porcentual foi registrada no Distrito Federal, onde o litro do etanol avançou 8,88%, para R$ 4,17. A maior queda ocorreu no Rio Grande do Norte, onde o preço médio do biocombustível recuou 2,78%, para R$ 5,24 o litro. Os preços permaneceram estáveis na Paraíba, Roraima e Rondônia.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 2,80 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,59 o litro, foi observado em Pernambuco. Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,70 o litro, foi registrado em São Paulo, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amapá, de R$ 5,81 o litro.

Competitividade

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O etanol estava mais competitivo em relação à gasolina em dez Estados e no Distrito Federal na semana passada. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol apresentou paridade de 60,98% em relação à gasolina, porcentual favorável ao biocombustível, conforme levantamento da (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Os dados se referem ao período de 26 de julho a 1º de agosto.

A paridade foi de 69,82% no Acre; 68,67% no Amazonas; 67,53% na Bahia; 63,66% no Distrito Federal; 63,17% em Goiás; 55% em Mato Grosso; 60,50% em Mato Grosso do Sul; 64,53% em Minas Gerais; 62,87% no Paraná; 68,87% em Santa Catarina; e 57,90% em São Paulo.

Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade superior a 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado. Entretanto, pela metodologia adotada, o etanol é considerado economicamente mais vantajoso quando seu preço corresponde a até 70% do valor da gasolina.

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