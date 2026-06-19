Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Preço do etanol cai em 16 Estados, sobe em 6 e no DF e fica estável em 4, mostra ANP

Escrito por Equipe AE (via Agência Estado)
Publicado em 19.06.2026, 18:06:00 Editado em 19.06.2026, 18:18:35
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os preços médios do etanol hidratado caíram em 16 Estados, subiram em seis e no Distrito Federal e ficaram estáveis em quatro nesta semana. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol recuou 0,48%, para R$ 4,13 o litro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço caiu 0,26%, a R$ 3,85 o litro.

A maior alta porcentual, de 3,16%, foi registrada no Distrito Federal, onde o litro passou a R$ 4,24. Em Pernambuco houve a maior queda, de 3,51%, para R$ 5,23 o litro.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 2,89 o litro, em São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O maior preço, de R$ 6,60, foi observado no Acre.

Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,85, foi registrado em São Paulo, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amapá, de R$ 5,84.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
COMBUSTÍVEIS/PREÇO/ETANOL/ANP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV