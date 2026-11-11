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Preço do etanol cai em 14 Estados, sobe em 10 e no DF e fica estável no MA, revela ANP

Escrito por Equipe AE (via Agência Estado)
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Os preços médios do etanol hidratado caíram em 14 Estados, subiram em 10 e no Distrito Federal (DF) e ficaram estáveis em um (Maranhão) na semana de 1º a 7 de novembro. No Amapá, não houve cotação. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,48%, de R$ 4,13 para R$ 4,15 o litro.

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Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, além de concentrar o maior número de postos avaliados, o preço subiu 3,39%, de R$ 3,81 para R$ 3,97 o litro na semana.

A maior queda ocorreu em Goiás, de 10,78%, para R$ 3,89 o litro. A maior alta foi registrada em São Paulo, de 3,39%, para R$ 3,97 o litro.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,29 o litro, em São Paulo.

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O maior preço, de R$ 6,60 o litro, foi observado no Acre. Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,89 o litro, foi registrado em Goiás, enquanto o maior preço médio foi verificado em Roraima, de R$ 5,38 o litro.

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COMBUSTÍVEIS/PREÇO/ETANOL/ANP
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