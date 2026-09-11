Preço do diesel nos EUA atinge recorde com choque de oferta gerado por guerra

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Os preços do diesel renovaram o recorde nos Estados Unidos, diante das implicações do choque de oferta do conflito no Oriente Médio. A Associação Automobilística Americana (AAA) informou que os preços do galão do derivado atingiram US$ 6,0556 o galão.

A associação é uma federação de clubes automotivos nos Estados Unidos que oferece serviços de assistência na estrada, seguros e descontos para motoristas.

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Em relatório mensal divulgado nesta sexta-feira, a Agência Internacional de Energia (AIE) avaliou que a escassez no mercado de produtos refinados é agora mais aguda.