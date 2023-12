Preço do diesel comum teve aumento mensal de 0,65% em novembro, mostra IPTL

O preço do litro do diesel comum aumentou 0,65% em novembro, na comparação com outubro, levando em conta a média nacional. Já o diesel S-10 teve elevação de 0,16% no período.

Os dados são do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento elaborado pela linha de negócios de mobilidade da Edenred Brasil.

O preço do diesel comum encerrou o mês passado em R$ 6,19, e o do S-10 fechou o período em R$ 6,36.

Os valores, quando comparados com a primeira quinzena de novembro, tiveram quedas de 0,32% e 0,62%, respectivamente, segundo a Ticket Log. Nessa base comparativa, a maior perda foi registrada no Mato Grosso do Sul (-1,37%) e a maior alta, em Roraima (+0,14%).

Os dados levam em conta abastecimentos realizados em 21 mil postos de combustíveis credenciados.