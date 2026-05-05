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Preço da gasolina nos EUA subiu 50% desde o início da guerra com o Irã

Escrito por Associated Press (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 22:06:00 Editado em 05.05.2026, 22:19:13
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O preço do galão de gasolina comum nos Estados Unidos subiu US$ 0,31 na última semana e chegou, nesta terça-feira, 5, à média de US$ 4,48 por galão, segundo dados da Associação Automobilística dos EUA (AAA). Com isso, o combustível ficou 50% mais caro desde o início da guerra com o Irã.

A principal explicação, de acordo com a AAA, é a crise global de energia desencadeada pelo conflito. O petróleo, principal componente da gasolina, vem subindo há cerca de dois meses porque o Estreito de Ormuz, por onde normalmente passa um quinto do petróleo bruto do mundo, ficou na prática fechado, deixando navios petroleiros retidos e sem conseguir entregar carga.

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Em meados de abril, com sinais de possível arrefecimento do conflito, os preços chegaram a cair por quase duas semanas, mas voltaram a subir à medida que a guerra se prolongou. A Agência Internacional de Energia (AIE) afirmou que o fechamento efetivo de Ormuz provocou a maior interrupção de oferta da história dos mercados de petróleo, impulsionando o barril a US$ 112 no início de abril.

Outro elemento que contribuiu para a alta oi a decisão dos EUA de bloquear portos iranianos para conter as exportações de petróleo. Para Jim Krane, do Baker Institute (Rice University), Teerã vinha despejando volumes atipicamente elevados no mercado global, o que ajudava a segurar os preços; ao limitar esse fluxo, Washington apertou ainda mais a oferta e elevou as cotações.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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