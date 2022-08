Preço da gasolina nos EUA fica abaixo de US$ 4 o galão pela 1ª vez desde março

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

O preço médio do galão da gasolina nos Estados Unidos ficou abaixo dos US$ 4 pela primeira vez desde março, de acordo com números de nesta quinta-feira da Associação Americana de Automobilística (AAA, na sigla em inglês). Nesse levantamento, o preço da gasolina "regular" estava em US$ 3,990 nesta quinta-feira.

O galão usado como medida no país tem 3,785 litros.

Em meados de junho, o galão desse combustível chegou a ser vendido em média a US$ 5,016.

O governo Joe Biden tem feito um esforço para liberar estoques estratégicos de petróleo e dialogar com empresas do setor para ajudar a conter os preços do setor de energia, e nos mercados internacionais o petróleo já recuou ante picos recentes.