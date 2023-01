'Precisamos verificar por que o Brasil tem juros tão altos', diz Alckmin

Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)

Em meio às críticas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao patamar atual da Selic, em 13,75% ao ano, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira, 31, que o governo "quer descobrir" por que o Brasil tem juros tão altos. Segundo ele, um dos objetivos da equipe econômica é reduzir o custo de capital no País.

"Precisamos verificar por que o Brasil tem juros tão altos", afirmou Alckmin, no evento da posse da nova diretoria da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). "O que justificaria? É imposto? É cunha fiscal? É falta de concorrência? Nos Estados Unidos tem 2 mil bancos. É insegurança econômica? Questão fiscal? Insegurança política? Dificuldade de reaver o crédito? Spread alto? O bom pagador paga pelo mal pagador?", questionou.

O presidente da Abras, João Galassi, disse durante o evento que "o varejo está sangrando" com a maior taxa de juros real do mundo.

Alckmin avaliou ser necessário agir para reduzir o custo de capital com desburocratização, digitalização e acordos.

O vice-presidente destacou que o setor de supermercados foi um dos que mais gerou empregos no Brasil durante a pandemia e prometeu apoio do governo à agenda legislativa do segmento, apresentada nesta terça. "Contem conosco para ajudar com agenda legislativa. Temos o desafio comum de estimular o emprego e a renda, uma agenda de competitividade importante para o País, com universalização do ensino infantil, escolas em tempo integral e educação técnica e profissional", afirmou.

Alckmin voltou a dizer que o governo fará uma reforma tributária para simplificar o pagamento de impostos e reduzir os custos de produção. "O nosso foco é emprego e renda, e a população poder consumir mais", completou.