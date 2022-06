Prazo do mandato de Paes de Andrade vai até 13/4/2023, data de AGO da Petrobras

Denise Luna (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Petrobras informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que a reunião do Conselho de Administração da estatal elegeu o secretário de Desburocratização do Ministério da Economia, Caio Paes de Andrade, para ser membro do conselho e presidente da companhia. De acordo com a Petrobras, os mandatos, tanto de conselheiro como de presidente, têm prazo até a próxima assembleia ordinária de acionistas (AGO) da empresa, marcada para 13 de abril de 2023.

continua após publicidade .

Caio Paes de Andrade é formado em Comunicação Social pela Universidade Paulista, possui pós-graduação em Administração e Gestão pela Harvard University e mestrado em Administração de Empresas pela Duke University.

Empreendedor com sucessos comprovados em tecnologia de informação, mercado imobiliário e agronegócio, fundou e/ou liderou a construção de diversas empresas do mercado brasileiro de tecnologia da Informação. Participou da realização de mais de 20 processos de M&A (fusões e aquisições), incluindo consolidações de empresas, aquisições estratégicas, aquisições minoritárias, captações com investidores institucionais, desinvestimentos, spin-offs e processos de venda de controle.

continua após publicidade .

Em 2019 assumiu a presidência do Serpro. Em seguida se tornou secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, antigo Ministério do Planejamento, onde coordenou a elaboração da plataforma gov.br.