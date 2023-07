Prates encontra Mercadante para tratar de transição energética e posta em rede social

Em meio a rumores sobre desgaste político e a insatisfação do Palácio do Planalto, o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates, se reuniu com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, na última quinta-feira.

Ontem, fez uma postagem em rede social sobre o encontro, que foi realizado no edifício da companhia, na região central do Rio. Na postagem, uma foto mostra Prates e Mercadante sorridentes e com as duas mãos unidas, com a bandeira nacional ao fundo.

Depois de receber Mercadante, Prates teve reunião com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Em seguida, almoçou com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. As pautas não foram divulgadas.

O presidente da Petrobras vem sofrendo desgaste político devido a atritos públicos com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e à deterioração da relação com o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

No encontro com Mercadante, a pauta foi a agenda conjunta com foco em transição energética, conforme a postagem de Prates.

"Recentemente, a @petrobras assinou com a instituição um acordo de cooperação técnica para projetos de descarbonização, governança, desenvolvimento produtivo e óleo e gás, e demos início a essa parceria para estimular nossa cadeia de fornecedores do setor e, assim, fomentar a indústria nacional", escreveu Prates, em referência ao Acordo de Cooperação Técnica que institui a Comissão Mista BNDES-Petrobras, assinado há um mês.