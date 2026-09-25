Prasil pode ser líder na transição energética e em minerais críticos, diz presidente da Vale

O presidente da Vale, Gustavo Pimenta, afirmou há pouco que o País tem um crescimento muito grande esperado para a oferta de minerais críticos. "Como presidente da Vale, não tem o problema de demanda. O nosso grande desafio é ofertar esses minerais críticos", disse em jantar com o presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva. Para Pimenta, o País tem uma oportunidade única de ser "o grande líder na transição energética e na oferta de minerais críticos".

Ele afirmou que, no período recente, porém, a empresa tem tido "dificuldade de destravar todo esse potencial minerário do Brasil". Pimenta lembrou que o último grande projeto minerário do País foi o S da mina S11B em Carajás (PA), de mais de 80 milhões de toneladas. "Mas, desde então, não conseguimos colocar nenhum grande projeto de pé, por uma série de razões", disse.

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"Se fôssemos destravar esse potencial minerário do País, conseguiríamos empregar 5 milhões de pessoas e dobrar a arrecadação que o Brasil hoje tem a partir das fontes minerárias", afirmou ainda Pimenta, segundo um estudo recente da companhia.

Ele afirmou ainda, falando diretamente ao presidente Lula, que está nos planos da companhia, além de dobrar a sua produção de cobre, "crescer em minerais de transição energética e fazer muito desenvolvimento local".

"Não só ofertar e poder exportar os minerais críticos, mas também agregar valor local. Trabalhando, por exemplo, com a indústria de aço verde. Uma série de oportunidades que temos aqui", complementou ainda Pimenta.