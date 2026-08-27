PPSA: TotalEnergies e Petrobras vencem 8º leilão spot de petróleo da União

A TotalEnergies e a Petrobras foram as grandes vencedoras do 8º leilão spot de petróleo da União, promovido pela Pré-Sal Petróleo (PPSA) na quarta-feira, 26. Foram ofertados oito lotes, com cargas dos campos de Búzios e de Atapu. A TotalEnergies arrematou os lotes 1, 2 e 7, enquanto a Petrobras venceu o lote 4.

Os lotes 3, 5, 6 e 8, todos com cargas de Búzios, não foram arrematados e serão novamente ofertados em setembro.

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Segundo a PPSA, os lotes arrematados pela TotalEnergies são todos referentes à produção do campo de Búzios.

O lote 1 é de uma carga de 1 milhão de barris do FPSO Almirante Tamandaré, com previsão de carregamento entre outubro e dezembro de 2026.

Já o lote 2 contempla uma carga de 1 milhão de barris, porém oriunda do FPSO Almirante Barroso, com previsão de carregamento no mesmo período.

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O lote 7 é composto de duas cargas de 1 milhão de barris cada, das plataformas P-78 e P-79, com previsão de carregamento entre novembro e dezembro de 2026.

O lote 4, arrematado pela Petrobras, é de uma carga de 900 mil barris do campo de Atapu, produzido pela P-70. A previsão de carregamento é para o início de novembro. "Os volumes dos lotes foram modificados em relação ao anunciado inicialmente por questões de logística nos FPSOs", informou a PPSA em nota.

"As ofertas de preço foram referenciadas pelo Brent datado e abertas em tempo real durante reunião realizada com a participação de representantes das empresas proponentes", acrescentou a estatal que representa a União nos contratos de partilha de produção.