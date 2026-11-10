PPSA leiloa dia 12 lotes não vendidos no 10º leilão spot de petróleo do campo de Búzios

A Pré-Sal Petróleo (PPSA) informou nesta terça-feira, 10, que vai ofertar, na próxima quinta-feira, 12, às 10h30, duas cargas de petróleo provenientes do campo de Búzios, na Bacia de Santos, referentes aos lotes 4 e 5 que não foram adquiridos no 10º Leilão Spot de Petróleo da União, realizado no final de outubro.

O lote 4 (P-76) corresponde a uma carga de 500 mil barris de petróleo, com carregamento previsto para 22 a 23 de dezembro de 2026. Já o lote 5 (FPSO Almirante Barroso) contempla uma carga de 1 milhão de barris de petróleo, com carregamento previsto para 30 a 31 de dezembro de 2026.

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"Desta vez, o leilão terá início diretamente na etapa do viva-voz, em reunião on-line realizada com a participação de representantes das empresas interessadas em apresentar ofertas", informou a estatal que representa a União nos contratos de Partilha de Produção.

Os outros três lotes ofertados no 10º leilão, com carregamento previsto para a primeira quinzena de dezembro, foram arrematados por Petrochina, CNOOC e Petrobrás.

A Petrochina arrematou uma carga de 1 milhão de barris de petróleo, correspondente ao lote 1 (P-79), enquanto a CNOOC arrematou uma carga de 1 milhão de barris de petróleo, referente ao lote 2 (FPSO Almirante Tamandaré). Já a Petrobras arrematou o lote 3 (P-75 e P-77), composto por duas cargas de 500 mil barris de petróleo cada.

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Estão habilitadas a participar da oferta as empresas inscritas no 10º Leilão Spot, que já foram notificadas pela PPSA: CNOOC, Equinor, ExxonMobil, Galp, Petrobras, PetroChina, Prio, Shell e TotalEnergies.