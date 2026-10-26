PPSA anuncia 10º leilão Spot com 4,5 mi de barris de petróleo do campo de Búzios

A Pré-Sal Petróleo (PPSA) informou que vai realizar, na próxima quarta-feira, 28, às 10h30, o 10º Leilão spot com oferta de cerca de 4,5 milhões de barris de petróleo do campo de Búzios, com carregamento previsto para dezembro de 2026. As cargas se referem ao programa de carregamento atualizado do mês de dezembro, que anteriormente fez parte do 9º Leilão spot de petróleo da União.

O Lote 1, da plataforma P-79, será de uma carga de 1 milhão de barris de petróleo, aproximadamente, com carregamento previsto para 09/10 de dezembro de 2026. O Lote 2, da FPSO Almirante Tamandaré, terá uma carga de 1 milhão de barris de petróleo, aproximadamente, com carregamento também previsto para 09/10 de dezembro.

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Já o Lote 3, produzido nas plataformas P-75 e P-77, vai oferecer duas cargas de 500 mil barris de petróleo cada, aproximadamente, com carregamento previsto para 10/11 e 12 de dezembro de 2026, respectivamente. O Lote 4, da P-76, terá uma carga de 500 mil barris de petróleo, aproximadamente, com carregamento previsto para 22/23 de dezembro de 2026. Já o último, Lote 5, da FPSO Almirante Barroso, consiste em uma carga de 1 milhão de barris de petróleo, aproximadamente, com carregamento previsto para 29/30 de dezembro de 2026.

"As ofertas de preço, referenciadas pelo Brent datado, serão abertas em tempo real em reunião online realizada com a participação de representantes das empresas que apresentarem propostas por escrito. Após a abertura, haverá possibilidade de disputa em viva voz entre os proponentes", informou a PPSA em nota.

As empresas habilitadas para participar do nono leilão estão aptas a participar da décima edição do leilão spot. Já as que ainda não estavam habilitadas puderam enviar a documentação até o dia 23.

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9º Leilão

A primeira etapa do 9º Leilão Spot aconteceu no dia 30 de setembro, quando a ExxonMobil arrematou uma carga de 1 milhão de barris do Campo de Bacalhau e a TotalEnergies arrematou uma carga de 1 milhão de barris de petróleo do campo de Búzios (FPSO Almirante Tamandaré).

No dia 7 de outubro, ocorreu uma segunda etapa, na qual nenhuma das cargas ofertadas foi arrematada. Já no dia 13, a TotalEnergies arrematou uma carga de 500 mil barris de petróleo do campo de Búzios e trocou uma carga de 1 milhão de barris prevista para carregar em dezembro por outra, com data de carregamento em novembro.

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"Assim, ao longo das três etapas, foram vendidas todas as cargas com carregamento do mês de novembro. As cargas com carregamento em dezembro serão ofertadas no 10º Leilão Spot", informou a PPSA.