PPI sobe 0,4% em agosto ante julho nos EUA e tem alta anual de 5,4%

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O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,4% em agosto ante julho, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 10, pelo Departamento do Trabalho do país.

Na comparação anual, o PPI avançou 5,4% em agosto.

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Analistas consultados pela FactSet previam alta mensal de 0,4% e acréscimo anual de 5,4%.