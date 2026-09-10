Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

PPI sobe 0,4% em agosto ante julho nos EUA e tem alta anual de 5,4%

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,4% em agosto ante julho, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 10, pelo Departamento do Trabalho do país.

Na comparação anual, o PPI avançou 5,4% em agosto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Analistas consultados pela FactSet previam alta mensal de 0,4% e acréscimo anual de 5,4%.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/PPI/AGOSTO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV