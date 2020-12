PPI qualifica projetos de concessão florestal para manejo sustentável no AM - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O Conselho do Programa de Parceria de Investimentos (PPI) qualificou em sua carteira nesta quarta-feira, 2, projetos de concessão de três florestas no Estado do Amazonas, que, segundo o governo, tem como objetivo o "manejo sustentável". A previsão é de que sejam concedidas áreas da Floresta Nacional de Balata-Tufari, da Floresta Nacional de Jatuarana e da Floresta Nacional de Pau Rosa.

De acordo com o PPI, a expectativa é de que sejam investidos R$ 387 milhões nos projetos, com a concessão de 1,2 milhão de hectares no total que poderão ser destinados ao manejo empresarial.

Na apresentação sobre a reunião desta quarta-feira, o governo explica que essas florestas são unidades de conservação federal geridas pelo ICMBio, mas não especifica exatamente o que os investidores farão nessas florestas. As estimativas iniciais de produção indicaram produção anual de cerca de 647 mil m³ de madeira em tora, nas três florestas.