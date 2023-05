PPI era 'uma mentira e um crime contra o povo', diz ministro de Minas e Energia

Marlla Sabino e Antonio Temóteo (via Agência Estado)

O Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta terça-feira, 16, que, com a mudança na estratégia comercial da Petrobras, não haverá mais "volatilidade" nos preços dos combustíveis como acontecia com a aplicação da metodologia anterior, a paridade com o mercado internacional - também conhecida como PPI.

"Era hora de abrasileirar os preços dos combustíveis", disse em entrevista, citando que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai cobrar das empresas que cumpram também sua função social, até por defender que as empresas públicas sejam indutoras do crescimento nacional.

A declaração ocorreu logo após reunião com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

A Diretoria Executiva da estatal aprovou na segunda-feira, 15, uma nova estratégia comercial para definição de preços de diesel e gasolina da Petrobras, em substituição à política de preço de gasolina e diesel comercializados por suas refinarias.

Pela nova metodologia, a empresa passará a levar em conta também o mercado doméstico na hora de definir os preços. Até agora, esses preços estavam basicamente à cotação do petróleo no mercado internacional.

A mudança ocorre após uma série de duras críticas de Silveira à metodologia até então adotada pela empresa. "Quero fazer uma dura constatação ao PPI: era uma mentira e um crime contra o povo brasileiro, pois impunha uma algema, uma mordaça", disse.

Silveira citou ainda que o governo defendia que a empresa tivesse uma política de competitividade interna e uma referência no preço interno dos combustíveis.

A Petrobras informou ainda, em fato relevante, que os reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida, evitando o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio.

O ministro ressaltou que a Petrobras é uma empresa autônoma e toma suas próprias decisões, mas destacou que o governo já defendia que houvesse uma mudança na política de preços. "Nós do governo temos visão clara do que é melhor para o Brasil."

Ele afirmou ainda que a empresa não deixará de ser atrativa para investidores. "Vamos ter empresa perene, que não será só vendedora de óleo cru, que terá estratégia de investimento", disse.