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PPI dos EUA sobe 1,4% em abril ante março e avança 6% na comparação anual

Escrito por Isabella Pugliese Vellani e Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 10:14:00 Editado em 13.05.2026, 10:22:55
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O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 1,4% em abril ante março, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 13, pelo Departamento do Trabalho do país. Na comparação anual, o PPI avançou 6% em abril.

Analistas consultados pela FactSet previam alta mensal de 0,7% e acréscimo anual de 5,0%.

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Núcleo

O núcleo do PPI dos EUA - que exclui itens voláteis - subiu 1,0% em abril ante março. Na comparação anual, o núcleo do PPI avançou 5,2% em abril. Analistas consultados pela FactSet previam alta mensal de 0,3% e acréscimo anual de 4,3%.

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