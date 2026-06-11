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PPI dos EUA sobe 1,1% em maio ante abril e avança 6,5% na comparação anual

Escrito por Sergio Caldas e Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 11.06.2026, 09:37:00 Editado em 11.06.2026, 09:48:41
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O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 1,1% em maio ante abril, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 11, pelo Departamento do Trabalho do país.

Na comparação anual, o PPI avançou 6,5% em maio. Analistas consultados pela FactSet previam alta mensal de 0,6% e acréscimo anual de 6,4%.

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O núcleo do PPI dos EUA subiu 0,4% em maio ante abril. Na comparação anual, o núcleo do PPI avançou 4,9% em maio. Analistas consultados pela FactSet previam alta mensal de 0,3%.

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