PPI dos EUA sobe 0,3% em outubro ante setembro e avança 6,5% na comparação anual

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Escrito por Darlan de Azevedo e Pedro Lima (via Agência Estado)

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,3% em outubro ante setembro, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 13, pelo Departamento do Trabalho do país. Na comparação anual, o PPI avançou 6,5% em outubro.

Analistas consultados pela FactSet previam avanço mensal de 0,4% e acréscimo anual de 6,6%.

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Núcleo

O núcleo do índice, que exclui itens voláteis, subiu 0,3% em outubro ante setembro. Na comparação anual, o núcleo do PPI avançou 5,0% em outubro.

Essas variações vieram em linha com as projeções de analistas consultados pela FactSet.