TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

PPI dos EUA registra maior alta mensal desde 2022 com avanço de energia e gasolina

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 10:42:00 Editado em 13.05.2026, 10:54:02
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos registrou em abril a maior alta mensal em pouco mais de quatro anos, refletindo principalmente o avanço dos custos de energia, com a alta do petróleo em meio ao conflito entre EUA e Irã, transporte e margens de comércio atacadista e varejista.

Segundo relatório divulgado nesta quarta-feira pelo Departamento do Trabalho, o PPI subiu 1,4% em abril ante março, após alta de 0,7% em março e de 0,6% em fevereiro (dados revisados). O resultado superou a previsão de analistas consultados pela FactSet, que esperavam avanço de 0,7%. Trata-se da maior alta mensal desde março de 2022, quando o índice havia avançado 1,7%. Na comparação anual, o PPI acelerou de 4,3% em março para 6% em abril, no maior avanço em 12 meses desde dezembro de 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os preços de bens finais avançaram 2% em abril, após alta de 1,9% em março. Mais de três quartos desse movimento foram atribuídos ao salto de 7,8% nos preços de energia. A gasolina teve peso relevante no resultado, com alta de 15,6% no mês, respondendo sozinha por mais de 40% do avanço dos bens finais.

O relatório mostrou que quase 60% da alta mensal do índice cheio veio do avanço de 1,2% nos preços de serviços, o maior desde março de 2022. Entre os componentes específicos, ganharam destaque as altas nas margens do atacado de máquinas e equipamentos, no transporte rodoviário de cargas, no varejo de combustíveis e lubrificantes e nos serviços jurídicos. Por outro lado, houve queda nos preços ligados à gestão de portfólio e ao atacado de metais e minerais.

O núcleo do PPI, que exclui itens voláteis, subiu 1% em abril ante março, acima da previsão de alta de 0,3% dos analistas. Na comparação anual, o núcleo avançou 5,2%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abril EUA Marca PPI
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV