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ECONOMIA

PPI da zona do euro sobe 2,1% na comparação anual de março

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 07:09:00 Editado em 06.05.2026, 07:18:09
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O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 2,1% na comparação anual de março, segundo dados publicados hoje pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE). O resultado superou a expectativa de analistas compilados pela FactSet, que previam alta de 1,6% no período. Em relação a fevereiro, o PPI do bloco saltou 3,4% em março, informou a Eurostat.

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