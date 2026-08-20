Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

PPI da Alemanha sobe 3,0% na comparação anual de julho

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O índice de preços ao produtor (PPI) da Alemanha subiu 3,0% em julho na comparação anual, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 20, pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. O resultado veio pouco acima da projeção de analistas da FactSet, de expansão de 2,9%, e representa uma forte aceleração ante junho, quando registrou alta de 1,8%. Em relação ao mês anterior, o PPI alemão subiu 1,1% em julho. Neste caso, a expectativa de analistas da FactSet era de avanço de 0,9%.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
alemanha julho PPI
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV