PPI da Alemanha sobe 3,0% na comparação anual de julho

O índice de preços ao produtor (PPI) da Alemanha subiu 3,0% em julho na comparação anual, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 20, pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. O resultado veio pouco acima da projeção de analistas da FactSet, de expansão de 2,9%, e representa uma forte aceleração ante junho, quando registrou alta de 1,8%. Em relação ao mês anterior, o PPI alemão subiu 1,1% em julho. Neste caso, a expectativa de analistas da FactSet era de avanço de 0,9%.