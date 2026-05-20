TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

PPI da Alemanha sobe 1,7% na comparação anual de abril

Escrito por Jean Mendes (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 07:10:00 Editado em 20.05.2026, 07:19:04
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O índice de preços ao produtor (PPI) da Alemanha subiu 1,7% em abril na comparação anual, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (20) pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. Em relação ao mês anterior, o PPI alemão subiu 1,2% em março.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abril alemanha PPI
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV