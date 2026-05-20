PPI da Alemanha sobe 1,7% na comparação anual de abril
Escrito por Jean Mendes (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 07:10:00 Editado em 20.05.2026, 07:19:04
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O índice de preços ao produtor (PPI) da Alemanha subiu 1,7% em abril na comparação anual, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (20) pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. Em relação ao mês anterior, o PPI alemão subiu 1,2% em março.
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