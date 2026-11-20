O índice de preços ao produtor (PPI) da Alemanha subiu 8,1% em outubro na comparação anual, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (20) pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. O resultado esperado por analistas consultados pela FactSet era de 7,3%. Em relação ao mês anterior, o PPI alemão subiu 1,4% em outubro. Nesse caso, analistas consultados pela FactSet projetavam avanço de 1% no período.