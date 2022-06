PPI aprova novos passos para privatização do Porto de Santos e de aeroportos

Amanda Pupo (via Agência Estado)

O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) aprovou nesta quinta-feira, 2, etapas necessárias para a desestatização de uma série de ativos do Ministério da Infraestrutura, como o Porto de Santos e a 7ª rodada de concessões aeroportuárias, cujos leilões estão programados para o segundo semestre. O PPI também deu aval para a prorrogação do prazo dos processos de relicitação dos aeroportos de Viracopos (SP) e de São Gonçalo do Amarante (RN).

continua após publicidade .

O conselho ainda aprovou a inclusão no PPI do aeroporto do Galeão (RJ), que está em processo de devolução pela concessionária.

Em relação ao Porto de Santos, cuja previsão é de que seja leiloado até o fim do ano, o PPI recomendou a inclusão da autoridade portuária no Programa Nacional de Desestatização (PND). Em relação à 7ª rodada, foi aprovada a modelagem operacional e condições de desestatização dos 15 aeroportos que serão repassados à iniciativa privada.