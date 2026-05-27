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PP e União Brasil declaram apoio à escala 5x2 e dizem que 4x3 seria irresponsável

Escrito por Naomi Matsui e Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 17:59:00 Editado em 27.05.2026, 18:07:02
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A Federação PP-União Brasil anunciou nesta quarta-feira, 27, que votará a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a jornada 6x1. As duas bancadas somam 97 dos 513 deputados. O anúncio foi realizado após a aprovação da PEC na comissão especial. A previsão é que seja votada ainda nesta quarta, no plenário da Casa.

Os partidos, porém, se disseram contrários a uma redução para a escala 4x3, como propõe o PL em destaque que será analisado em plenário. "Nossa bancada é a favor do texto do deputado relator Leo Prates. Foi um debate intenso. Vimos que outros partidos apresentaram outra escala 4x3, mas apoiamos escala 5x2, porque acreditamos que é um novo momento para o trabalhador", declarou o líder do União na Casa, Pedro Lucas (MA).

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O líder do PP na Câmara, Luizinho (RJ), reafirmou haver "preocupação da implementação de uma nova escala", mas que o partido apoiará a escala 5x2.

Segundo ele, não é o momento de debater uma redução maior. "Avançar para uma escala 4x3 não é um ato de responsabilidade. Somos a favor da escala 5x2" declarou. Ele cobrou o reajuste da tabela para Microempreendedores Individuais (MEIs) e para o Simples Nacional.

O relator, Leo Prates (Republicanos-BA), disse que trabalha pelo texto acordado, que inclui um período de transição de 14 meses: "É um texto médio. Neste momento, é pouco provável qualquer movimento para mudar", falou.

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6X1/JORNADA/PEC/PP/UNIÃO BRASIL/5X2/APOIO
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