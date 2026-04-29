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Powell quer ficar no Fed porque não consegue emprego em outro lugar, diz Trump

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 19:47:00 Editado em 29.04.2026, 19:54:36
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O presidente dos EUA, Donald Trump, foi à plataforma Truth Social para criticar a decisão do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, de permanecer no conselho do Banco Central americano após o fim de seu mandato como comandante da autoridade monetária.

"Jerome "Tarde Demais" Powell quer ficar no Fed porque não consegue emprego em nenhum outro lugar - ninguém o quer", escreveu o presidente na publicação.

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Mais cedo, em coletiva de imprensa, Powell afirmou que continuará como diretor no BC americano após deixar a presidência em 15 de maio.

Em sua última coletiva no cargo, ele parabenizou o novo nomeado para o cargo de presidente do Fed, dizendo que Kevin Warsh tem qualificações e capacidade de conduzir consenso dentro do BC americano e que está confiante de que a política monetária seguirá sendo guiada com base em decisões técnicas.

Para a Capital Economics, embora Powell tenha dito que planeja manter um perfil discreto como membro do Conselho, isso implica que Stephen Miran, um defensor de políticas mais flexíveis, terá que deixar o cargo, o que altera a composição do FOMC para uma direção mais conservadora e complica a já difícil tarefa de Warsh de implementar cortes de juros no curto prazo.

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EUA/FED/JUROS/TRUMP/POWELL/ATAQUES/EMPREGO
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