Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Powell diz que continuará como diretor do Fed e não interferirá na liderança de Warsh

Escrito por Patrícia Lara e Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 17:32:00 Editado em 29.04.2026, 17:44:27
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) afirmou nesta quarta-feira, 29, que continuará como diretor no BC dos Estados Unidos após deixar a presidência em 15 de maio. Em sua última coletiva no cargo, ele parabenizou Kevin Warsh como novo presidente da instituição e agradeceu os outros membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, em inglês) por poder servir ao lado deles.

Powell não classificou sua decisão como política, afirmando que saíra "quando achar apropriado".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Minha intenção é não interferir", acrescentou ele ao jornalistas, prevendo que o Fed terá uma nova liderança até junho.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/FED/JUROS/DECISÃO/POWELL/ENTREVISTA/Kevin Warsh
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV