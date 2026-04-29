Powell diz que continuará como diretor do Fed e não interferirá na liderança de Warsh

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) afirmou nesta quarta-feira, 29, que continuará como diretor no BC dos Estados Unidos após deixar a presidência em 15 de maio. Em sua última coletiva no cargo, ele parabenizou Kevin Warsh como novo presidente da instituição e agradeceu os outros membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, em inglês) por poder servir ao lado deles.

Powell não classificou sua decisão como política, afirmando que saíra "quando achar apropriado".

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"Minha intenção é não interferir", acrescentou ele ao jornalistas, prevendo que o Fed terá uma nova liderança até junho.