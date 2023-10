Potencial da América Latina é enorme, mas rentabilidade ainda é desafio, diz diretor da Iata

O mercado de aviação na América Latina tem um enorme potencial. No entanto, a rentabilidade segue sendo um desafio para as companhias aéreas na região, segundo o diretor geral da Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata), Willie Walsh. "Não adianta olhar apenas para as receitas. É preciso analisar os lucros das companhias aéreas para ver que a rentabilidade na América Latina está bem abaixo do restante do mundo", disse Walsh, durante conferência promovida pela Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (Alta) em Cancún, no México. Entre os principais obstáculos para a rentabilidade, o executivo cita as elevadas cargas tributárias. "Recomendo fortemente que os governos voltem as atenções para os impostos, porque a redução pode gerar um retorno econômico muito mais interessante", afirma. Segundo Walsh, o setor aéreo não demanda benefícios governamentais. "Queremos apenas que as autoridades nos deixem trabalhar". Ele afirma ainda que é importante lembrar políticos e reguladores dos desafios entrados pelo setor de aviação. Pesam ainda os altos custos, com destaque para os preços dos combustíveis na América Latina, que estão acima dos valores cobrados em outras partes do mundo, ainda de acordo com o diretor da Iata.

