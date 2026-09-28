Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Poste Italiane diz que deve ficar com cerca de 86% da Telecom Itália após oferta de compra

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Poste Italiane informou que deve se tornar dona de cerca de 86% da Telecom Itália (TIM), com base nos resultados provisórios da reabertura de sua oferta de aquisição.

A empresa postal controlada pelo Estado italiano afirmou que, se os números forem confirmados, passará a deter aproximadamente 85,822% do capital social da TIM.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em julho, o Conselho de Administração da Telecom Itália havia apoiado uma proposta da Poste Italiane PST - maior acionista do grupo - para assumir o controle total da companhia. A oferta estava avaliada em mais de 13 bilhões de euros pouco antes do lançamento formal.

No início deste mês, a Telecom Itália informou que seus principais executivos haviam aderido à oferta pública voluntária da Poste Italiane, entregando suas ações.

O pagamento pelas ações entregues durante o período de reabertura da oferta está previsto para 2 de outubro. Fonte: Dow Jones Newswires.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
POSTE ITALIANE/TIM/COMPRA/OFERTA/PARTICIPAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV