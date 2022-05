Posse de Adolfo Sachsida como ministro deve ocorrer até o fim da semana

Da Redação

Nomeado ministro de Minas e Energia nesta quarta-feira, 11, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, o economista Adolfo Sachsida só passará a despachar no Bloco U da Esplanada dos Ministérios após a cerimônia oficial de posse no cargo, que deve ocorrer até o fim da semana, segundo apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Enquanto o evento não ocorrer, Sachsida continuará a despachar no Ministério da Economia para concluir os trabalhos que ainda desenvolve na chefia da Assessoria Especial de Estudos Econômicos da pasta.