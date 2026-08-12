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ECONOMIA

Positivo tem lucro líquido de R$ 2,6 milhões no 2tri26, alta anual de 14,5%

Escrito por Aramis Merki II e Danielle Fonseca, especial para a Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Positivo Tecnologia reportou lucro líquido de R$ 2,6 milhões no segundo trimestre de 2026, alta de 14,5% em relação ao mesmo período de 2025.

No período, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou R$ 85,9 milhões, avanço de 16,4% na mesma comparação. A margem Ebitda foi de 9,1%, 0,3 ponto porcentual (p.p.) maior que o registrado um ano antes. Segundo a companhia, a alta da margem Ebitda reflete parte do aumento do lucro bruto e maiores despesas com depreciação e amortização.

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A receita líquida registrou aumento de 11,5% no segundo trimestre de 2026 ante igual intervalo de 2025, para R$ 938,7 milhões.

O resultado financeiro líquido da Positivo ficou negativo em R$ 53,5 milhões, 1,6% acima do resultado negativo visto no segundo trimestre do ano passado. De acordo com a companhia, o resultado líquido foi ainda pressionado pelas despesas financeiras.

No encerramento de junho, o endividamento líquido da companhia estava em R$ 733,3 milhões, alta de 17,4% na comparação anual e de 8,8% em relação ao fim do trimestre anterior. O índice de alavancagem (endividamento líquido/Ebitda LTM) foi de 2,1 vezes no período, uma estabilidade frente ao trimestre imediatamente anterior e na comparação com um ano antes.

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