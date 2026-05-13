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Positivo Tecnologia reportou prejuízo líquido de R$ 12,3 milhões no primeiro trimestre de 2026

Escrito por Aramis Merki II (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 18:35:00 Editado em 13.05.2026, 18:42:53
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A Positivo Tecnologia reportou prejuízo líquido de R$ 12,3 milhões no primeiro trimestre de 2026, 2,4% menor do que o visto em igual período de 2025.

Entre janeiro e março, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) da Positivo somou R$ 69,7 milhões, alta de 31% do resultado no primeiro trimestre de 2025. A margem Ebitda foi de 9,4%, uma alta de dois pontos porcentuais (p.p.) ante o registrado um ano antes.

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Segundo a companhia, a alta da margem Ebitda reflete uma maior participação da categoria de infraestrutura de tecnologia de informação (TI) no mix de receitas. O negócio tem melhor rentabilidade do que a média do portfólio, aponta a Positivo no release de resultados.

A receita líquida avançou 3,6% no primeiro trimestre de 2026 ante igual intervalo de 2025, para R$ 741,4 milhões.

O resultado financeiro ficou negativo de R$ 56,5 milhões, 26,5% maior frente aos R$ 44,7 milhões em igual período do ano anterior. O aumento é creditado ao aumento da taxa Selic e à maior variação cambial.

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Por sua vez, o endividamento líquido foi de R$ 673,8 milhões, recuo anual de 11,4%, resultando em uma alavancagem de 2,1 vezes (Dívida líquida/Ebitda), ante as 2,5 vezes do primeiro trimestre de 2025.

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POSITIVO TECNOLOGIA/BALANÇO/1º TRIMESTRE
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