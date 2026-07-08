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Posição cambial líquida está em US$ 262,269 bilhões, aponta BC

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 08.07.2026, 15:23:00 Editado em 08.07.2026, 15:30:00
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A posição cambial líquida do Banco Central atingiu US$ 262,269 bilhões, conforme dados divulgados nesta quarta-feira, 8, pela instituição. A posição cambial líquida encerrou 2025 em US$ 256,302 bilhões.

Essa métrica traduz o que está disponível para que o BC faça frente a alguma necessidade de moeda estrangeira - como fornecer liquidez ao mercado em momentos de crise, por exemplo. É considerado pelo órgão o indicador correto para medir a resistência do País a choques externos.

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A posição leva em conta as reservas internacionais, o estoque de operações de linha do BC (venda de dólares com compromisso de recompra), a posição da instituição em swap cambial e os Direitos Especiais de Saque (DES) do Brasil no Fundo Monetário Internacional (FMI).

As reservas internacionais somavam US$ 370,626 bilhões em junho de 2026. No fim de 2025, estavam em US$ 358,234 bilhões.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

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