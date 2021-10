Portos do Paraná movimentaram até setembro cerca de 44,5 milhões de toneladas

Da Redação

Os portos do Paraná movimentaram neste ano, até setembro, cerca de 44,5 milhões de toneladas de cargas, 1% mais que em igual período de 2020. Só de carga geral foram 10,27 milhões de toneladas embarcadas e desembarcadas pelos portos de Paranaguá e Antonina, 11% acima do registrado entre janeiro e setembro do ano passado.

continua após publicidade .

Na exportação por Antonina foram destaque os embarques de açúcar e outros gêneros ensacados (ou em big bags). "De açúcar, entre janeiro e setembro deste ano, foram 211.655 toneladas embarcadas - 189% a mais que as 73.196 toneladas registradas no período de 2020. De outros produtos, foram quase 78 mil toneladas exportadas por Antonina neste ano", disse a Portos do Paraná em nota.

Pelo Porto de Paranaguá, as exportações de celulose cresceram 2%. Nos noves meses deste ano foram 545.400 toneladas embarcadas; em 2020, 534.794 toneladas. Na importação foram quase 4,2 milhões de toneladas de produtos de Carga Geral desembarcados pelos portos de Paranaguá e Antonina. "A alta registrada, na comparação com o mesmo período de 2020, é de 33%. De janeiro a setembro do ano passado, foram importadas cerca de 3,14 milhões de toneladas do segmento."

continua após publicidade .

A movimentação dos granéis sólidos registrou queda de 3%. De janeiro a setembro de 2020, pouco mais de 29,1 milhões de toneladas foram movimentadas pelos dois portos paranaenses. Neste ano, foi um milhão a menos, no período. "A queda no segmento foi motivada pela redução nos volumes de soja e milho embarcados. Ainda assim, a exportação de açúcar registrou alta de 19% - com 2,9 milhões de toneladas embarcadas neste ano, a granel, contra 2,45 milhões de toneladas registradas em 2020."