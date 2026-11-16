A fabricante de revestimentos cerâmicos Portobello está reestruturando em torno de R$ 1 bilhão em dívidas. O montante equivale a 75% da sua dívida total, de R$ 1,3 bilhão.

As conversas em andamento preveem que 55% do valor (cerca de R$ 550 milhões) seja renegociado diretamente com os bancos, com postergação dos vencimentos e redução do custo médio. A perspectiva da direção é que o prazo médio para amortização passe de 2,4 anos para 4,9 anos, enquanto o custo da dívida caia de CDI + 0,9% ao ano para CDI - 0,8% ao ano.

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Já os outros 45% da dívida (cerca de R$ 450 milhões) serão transformados em participação acionária, mediante uma capitalização realizada pelos acionistas controladores. Listada na bolsa, ela tem 57,8% das ações concentradas nas famílias Gomes, Gutierrez, Rebello e Brennand. A proposta de capitalização ainda será levada para aprovação em assembleia. O processo se dará mediante subscrição privada, com o direito de preferência assegurado aos minoritários.

"A ideia é terminar a renegociação com os credores nos próximos dias ou semanas e, depois, chamar a assembleia para aprovar capitalização", afirmou o vice-presidente de Finanças, Ronei Gomes, durante teleconferência com investidores e analistas realizada nesta segunda-feira, 16. Segundo ele, as conversas com os bancos estão bem encaminhadas. Já a capitalização deve ser concluída no primeiro trimestre do ano que vem.

A Portobello tem contratos de empréstimos e fianças com Banco do Brasil, BTG Pactual, Original, Daycoval, Fibra, Safra, BMG e XP.

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A dívida líquida no fim do terceiro trimestre estava em R$ 1,1 bilhão, com alavancagem (medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado)de 3,82 vezes - um patamar alto. Isso vem gerando despesas pesadas com o pagamento da dívida, que levam a empresa para o prejuízo há vários trimestres consecutivos.

Gomes afirmou que a otimização da estrutura de capital dará o fôlego financeiro necessário para a Portobello seguir adiante. "Vamos sair mais fortes desse processo, com patrimônio líquido positivo", disse.

Hoje, o patrimônio líquido está negativo em R$ 342 milhões. O empresário também espera que a capitalização ajude a melhorar o rating da companhia, que foi rebaixado em outubro após a companhia ter postergado o pagamento de debêntures.

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A companhia está sofrendo com o ciclo de baixa do mercado de revestimentos cerâmicos no Brasil, com queda nas vendas, elevação dos estoques e fábricas operando muito abaixo da capacidade. Só no terceiro trimestre, a comercialização de cerâmicos caiu 7,7% na comparação anual, de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos (Anfacer).

Em suma, as famílias endividadas têm adiado obras e reformas, comprando menos cerâmicos e materiais de construção em geral. Na última semana, a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat) cortou a projeção de vendas do setor como um todo para 0,8% em 2026 - a terceira revisão para baixo neste ano.

Na Portobello, a receita líquida consolidada foi de R$ 590 milhões no terceiro trimestre, recuo de 2,5% na comparação anual. O montante desconsidera a marca Pointer, que foi vendida em setembro para o Grupo Almeida.

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A queda foi puxada pelo mercado interno, onde o faturamento recuou 11%, para R$ 484,7 milhões. O trimestre foi marcado pela frustração nas vendas, que costumam ser mais fortes nesse período, quando muitas famílias decidem fazer melhorias em casa antes das festas de fim de ano.

Esse ano, entretanto, o comportamento esperado do consumidor não se confirmou. "Houve uma mudança de tendência", disse Gomes, citando as vendas mais fracas. "Foi um dos piores trimestres desde 2017. Já imaginávamos que o mercado seria difícil, mas foi mais difícil do que o imaginado".

O que segurou a receita líquida do grupo foi o desempenho nos Estados Unidos, onde tem um complexo industrial, a Portobello America. Lá, a receita avançou 33%, para R$ 108,7 milhões, com ampliação do volumes de vendas e de um mix de produtos de maior valor agregado.

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A Portobello terminou o trimestre com um lucro operacional positivo. O lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de R$ 84,7 milhões. Mas quando entra a despesa com o serviço da dívida e outros itens, o resultado líquido vira um prejuízo de R$ 111 milhões.