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Porto tem lucro líquido de R$ 1,1 bilhão no 1º trimestre

Escrito por Wilian Miron (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 11:20:00 Editado em 07.05.2026, 11:29:15
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A Porto reportou lucro líquido de R$ 1,1 bilhão no primeiro trimestre de 2026, alta de 36% na comparação com igual período do ano anterior. A empresa encerrou o primeiro trimestre com retorno patrimonial (ROAE, na sigla em inglês) de 29,0%, ante 23,9% de um ano antes. As receitas apresentaram alta de 10%, totalizando R$ 11 bilhões na comparação anual.

No balanço, a seguradora destaca que os segmentos de Saúde, Banco e Serviços passaram a representar 51% do resultado total. Eles registraram retornos superiores a 22%.

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O resultado financeiro apresentou queda de 20%, somando R$ 307 milhões no período. Já a receita da carteira de aplicações financeiras geridas pela tesouraria também mostrou queda, totalizando R$ 408 milhões.

Entre as áreas de negócios, o Porto Bank teve alta de 24% na receita, puxado pelo desempenho de consórcios, cartão, financiamento e empréstimos e capitalização. O lucro líquido trimestral também apresentou alta de 10% na base anual.

A Porto Saúde registrou alta de 15% na receita no primeiro trimestre, impulsionada pela expansão da base de beneficiários. O segmento também teve lucro com alta de 20% anual.

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Na Porto Serviço, as receitas tiveram alta de 1%, com destaque para a evolução do segmento de produtos digitais. O resultado trimestral também registrou queda de 1% anual.

Já na Porto Seguro, as receitas e prêmios subiram 6%, com destaque para os segmentos Patrimonial e Vida. No segmento de seguros para veículos, os prêmios ficaram em alta, enquanto a frota segurada apresentou alta. O índice combinado ampliado atingiu 85%, com melhora anual, e o lucro apresentou alta de 49%.

Na avaliação do diretor-presidente da Porto, Paulo Kakinoff, o destaque positivo do período é que a seguradora apresentou esse ritmo "sem que as demais áreas tenham perdido tração. A surpresa boa é que a diversificação na seguradora foi interessante. Foi um trimestre muito bom", destacou.

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