Porto de Santos registra movimentação recorde de 7,6 milhões de t em abril

A soja, a celulose, os sucos cítricos e o fertilizantes foram destaque na pauta de mercadorias movimentadas no Porto de Santos em abril. Com isso, o resultado para os granéis sólidos vegetais registrou recorde para o mês, com 7,6 milhões de toneladas, informa a Autoridade Portuária de Santos é uma empresa pública vinculada ao Ministério dos Portos e Aeroportos.

continua após publicidade

Dentre as cargas de exportação, a soja somou 5 milhões de toneladas em abril, volume 12,5% acima do mesmo período do ano passado, elevando o acumulado do ano para 14,7 milhões de toneladas (+5%).

A celulose atingiu 663,9 mil toneladas, 6,2% a mais ante abril do ano passado, somando 2,6 milhões de toneladas no primeiro quadrimestre (+2,1%). Os embarques de sucos cítricos cresceram 98,6%, somando 241,9 mil toneladas, elevando o acumulado do ano para 946,8 mil toneladas (+28,3%).

continua após publicidade

O fertilizante foi a carga de destaque nas importações, totalizando 670,8 mil toneladas no mês de abril, 4,1% superior ao mesmo período de 2022.

Conforme a autoridade portuária, esse resultado elevou o movimento mensal de granéis sólidos (7,6 milhões de toneladas) em 4,9%, caracterizando-se como recorde para o mês de abril. Igualmente, o desempenho dos sucos cítricos foi determinante para aumento de 0,3% nos granéis líquidos (1,5 milhão de toneladas).

A carga conteinerizada somou em abril 393,1 mil TEU (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés), ficando 5,4% abaixo do mesmo período anterior. No acumulado do ano atingiu 1,4 milhão de TEU, 8,7% menor que o primeiro quadrimestre de 2022.

continua após publicidade

Os embarques de açúcar apresentaram redução de 11,3%, somando 738,6 mil toneladas. O acumulado do ano atingiu 3,8 milhões de toneladas (- 8,3%).

A movimentação do Porto em abril totalizou 13,7 milhões de toneladas, abaixo 0,4% do resultado apresentado no quarto mês de 2022. O acumulado do ano soma 50,2 milhões de toneladas, 4,4% a menos do que o mesmo período do ano passado.

O movimento de navios atingiu 440 atracações no mês (+5,5%) e 1.722 no quadrimestre (+4,1%).

continua após publicidade

A participação acumulada do Porto de Santos na corrente comercial brasileira apresentou crescimento, atingindo 28,1% até abril.

De acordo com a autoridade portuária, 30,8% das transações comerciais com o exterior que passaram pelo complexo portuário de Santos tiveram a China como país parceiro. São Paulo se mantém como o Estado com maior participação (54,7%) nas transações comerciais com o exterior, por meio do Porto de Santos.