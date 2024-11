Portal único pode reduzir em R$ 40 bi por ano os custos de comércio exterior, diz Alckmin

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou nesta segunda-feira, 28, o novo Portal Único do Comércio Exterior que, lembrou, pode gerar uma economia anual de R$ 40 bilhões para os operadores privados.

A migração definitiva das operações brasileiras de importação para esse portal teve início em outubro. O programa já processa 100% das exportações brasileiras e contemplará também todas as importações ao final do processo iniciado agora.

"Já implantamos portal único para comércio exterior e temos a licença flex", pontuou Alckmin no 7º Fórum Brasil de Investimentos, que acontece em São Paulo.

O vice-presidente também comemorou a parceria anunciada hoje com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Uma declaração foi assinada com a pasta comandada por ele para simplificar e desburocratizar o processo regulatório para investimentos no Brasil.

"Vamos correr para a Camex implementar isso o mais rápido possível. O investidor no Brasil tem todas as informações, vai ganhar tempo, desburocratiza. Isso poder atrair investimento e facilitar vida do investidor", afirmou Alckmin.

Ele também mencionou as "inúmeras oportunidades" que a transição ecológica gera para a economia brasileira, destacando a recente sanção da lei do combustível do futuro. "Vai impulsionar a descarbonização, nosso etanol. E lembrando que o projeto de lei combustível do futuro tem zero de subsídio", disse.