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ECONOMIA

Porta-voz da Casa Branca chama aumento de juros pelo Fed de 'decisão infeliz'

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O porta-voz da Casa Branca, Kush Desai, criticou nesta quarta-feira, 16, a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) desta mesma data, de aumentar as taxas de juros em 25 pontos-base, elevando-as para a faixa de 3,75%-4,00% ao ano.

"Hoje, a decisão bastante infeliz do Fed de aumentar as taxas de juros não foi respaldada por um caso econômico convincente", disse ele à Fox News. "O presidente Donald Trump quer que o Fed faça a coisa certa e reduza os juros para um dos níveis mais baixos do mundo, em vez de aumentá-las."

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Segundo Desai, taxas mais altas vão apenas impedir um progresso econômico significativo, aumentar as taxas de hipoteca e punir empresas.

Apesar disso, ele reiterou que Trump continua acreditando na independência do Fed.

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EUA/FED/JUROS/DECISÃO/REPERCUSSÃO/CASA BRANCA
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