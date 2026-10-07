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Porsche quer cortar empregos e elevar preço médio em cerca de 20% para aumentar rentabilidade

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Porsche planeja tornar seus carros ainda mais exclusivos, ao mesmo tempo em que continua cortando custos e simplificando operações, com o objetivo de elevar a rentabilidade nos próximos anos.

A fabricante alemã de esportivos disse, antes de um evento com investidores nesta quarta-feira, 7 que pretende ampliar a oferta de veículos de faixa mais alta e elevar o preço médio de venda de seus modelos em cerca de 20%.

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Até 2030, a empresa afirma que quer lançar ao menos um novo produto "definidor da marca" por ano.

As medidas detalham ações mais amplas que o CEO Michael Leiters já havia apresentado neste ano, incluindo investimentos em novos modelos a combustão e híbridos, foco em rentabilidade em vez de volume e redução do número de variações de cada modelo.

A Porsche também vem enxugando departamentos e reorganizando a liderança enquanto implementa planos já anunciados de cortar 5.000 empregos, além de outros 3.900 que já estavam previstos, como parte do esforço para aumentar eficiência e competitividade.

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Leiters busca simplificar a montadora e elevar os lucros ao realinhar a estratégia em um momento em que a indústria automotiva alemã se ajusta a ventos contrários mais fortes. O mercado chinês, considerado crucial, continua piorando, os custos de produção na Alemanha seguem altos e tarifas dos Estados Unidos vêm pressionando a rentabilidade. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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