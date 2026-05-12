Porcentual de itens com alta de preços no IPCA sai de 67% em março para 65% em abril

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O índice de difusão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 67% em março para 65% em abril, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Difusão do IPCA teve leve redução na composição (dos itens) com variações positivas", ressaltou Fernando Gonçalves, gerente do IPCA no IBGE.

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A difusão de itens alimentícios saiu de 70% em março para 67% em abril.

Já a difusão de itens não alimentícios passou de 66% em março para 64% em abril.