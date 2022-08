Ponte Preta renova com jovem volante Felipe Amaral, com multa de até R$ 52 mi

(via Agência Estado)

Além de reforçar seu time para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta também está atenta a segurar suas revelações por mais tempo. Nesta terça-feira, o clube anunciou a renovação do contrato do volante Felipe Amaral, de apenas 19 anos. O jovem tinha vínculo até o fim de 2023, agora ampliado até 2 de dezembro de 2024.

Com a renovação, o clube aumenta também a multa rescisória do jogador. Para times nacionais, o valor é de R$ 25 milhões. Já para clubes de fora do Brasil, a multa foi fixada em 10 milhões de euros (R$ 52 milhões aproximadamente).

Felipe Amaral chegou à Ponte Preta quando tinha apenas 11 anos de idade. Passou por todas categorias da base até ser promovido ao profissional pelo treinador Hélio dos Anjos nesta temporada. Desde então, já são 19 jogos, todos pela Série B.

Após perder para o Brusque, por 2 a 1, a Ponte Preta permaneceu com 29 pontos, agora em 13º lugar. O time volta a campo no sábado, às 11h, quando faz o dérbi diante do Guarani, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 25ª rodada.