Política monetária precisa manter restrição significativa ante inflação, diz Musalem, do Fed

O presidente do Fed de St. Louis, Alberto Musalem, afirmou nesta quinta-feira, 6, que a inflação nos Estados Unidos continua alta demais e que o balanço de riscos segue inclinado para novas pressões sobre os preços. Segundo ele, é crucial que a política monetária mantenha uma "restrição significativa" para conter os impactos inflacionários.

"Aceitar um pouco mais de inflação agora poderia se pagar mais adiante", disse Musalem em evento do Centro de Debates de Políticas Públicas, em São Paulo. Para ele, um banco central que tolera inflação acima da meta, com a promessa de ganhos futuros de produtividade, corre o risco de desancorar as expectativas.

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O dirigente afirmou que uma trajetória "ideal" para a inflação estaria em torno de 0,2% ao mês e avaliou que, com os juros no nível atual, o índice tende a permanecer acima da meta de 2% do Fed. Musalem também apontou o El Niño como um possível vetor adicional de alta, ao elevar a probabilidade de um novo choque de oferta.

Sobre o mercado de trabalho, disse ver um quadro estável, com a economia americana ainda em pleno emprego. Em relação à inteligência artificial (IA), afirmou que os EUA lideram a inovação, mas ponderou que os avanços tecnológicos não justificam, por ora, ajustar a política monetária com base em ganhos de produtividade ainda incertos.

"A magnitude dos ganhos de produtividade no fim das contas é altamente incerta, e o argumento a favor de uma política mais frouxa toma como garantida a credibilidade da política monetária", afirmou.