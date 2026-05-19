TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Política monetária funciona e tem levado atividade para perto do PIB potencial, afirma Galípolo

Escrito por Marianna Gualter e Cícero Cotrim (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 14:21:00 Editado em 19.05.2026, 14:28:24
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, afirmou nesta terça-feira, 19, que a política monetária funciona e tem levado a atividade para perto do Produto Interno Bruto (PIB) potencial. Ponderou que para isso, no entanto, é preciso ter os juros em nível mais elevado.

Durante participação em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Galípolo voltou a mencionar que há dificuldade em encontrar ganhos de produtividade evidentes na economia brasileira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"A gente tem um modelo já há algumas décadas que quando a economia cresce, ela cresce liderada pelo consumo, puxada pelo consumo, que tem bastante estímulo que vem de crédito e um pedaço de remuneração da renda acima dos ganhos de produtividade", disse Galípolo, que emendou que um tema central na economia brasileira é como o País pode se ligar às cadeias globais de valor e assistir a ganhos de produtividade.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BC/COPOM/JUROS/GALÍPOLO/CAE PIB
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV