Política monetária funciona e tem levado atividade para perto do PIB potencial, afirma Galípolo

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, afirmou nesta terça-feira, 19, que a política monetária funciona e tem levado a atividade para perto do Produto Interno Bruto (PIB) potencial. Ponderou que para isso, no entanto, é preciso ter os juros em nível mais elevado.

Durante participação em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Galípolo voltou a mencionar que há dificuldade em encontrar ganhos de produtividade evidentes na economia brasileira.

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"A gente tem um modelo já há algumas décadas que quando a economia cresce, ela cresce liderada pelo consumo, puxada pelo consumo, que tem bastante estímulo que vem de crédito e um pedaço de remuneração da renda acima dos ganhos de produtividade", disse Galípolo, que emendou que um tema central na economia brasileira é como o País pode se ligar às cadeias globais de valor e assistir a ganhos de produtividade.