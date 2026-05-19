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Política monetária foi efetiva em conter inflação e expectativas, avalia diretor do BC

Escrito por Gabriela Jucá e Eduardo Laguna (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 09:52:00 Editado em 19.05.2026, 13:07:24
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O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, afirmou nesta terça-feira, 19, que a política monetária foi efetiva em conter a inflação e as expectativas futuras, apesar do impulso do crédito nos últimos meses.

Nilton chamou atenção para o impulso via crédito ao longo dos 12 a 18 meses anteriores ao momento atual. Além disso, também destacou a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil. "O mercado estava preocupado com a possibilidade de essa medida gerar um impulso adicional e tornar mais difícil para o BC conter a inflação", observou, durante conferência organizada pelo Santander.

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O diretor do BC ainda lembrou que a avaliação do mercado sobre a ampliação do IR seria de um estímulo entre R$ 30 e R$ 35 bilhões por ano. Segundo ele, os dados anteriores de crédito registraram um impulso em torno de R$ 25 bilhões por mês. "Isso mostra a dimensão do impulso", afirmou.

Apesar desse impulso observado ao longo do segundo semestre de 2024 até o fim de 2025, segundo o diretor do BC, a política monetária foi capaz de lidar com o desafio. "Não apenas lidou, mas trouxe a inflação de níveis próximos de 5% para algo em torno de 3,8% no acumulado em 12 meses, segundo o último dado antes do início do conflito no Irã", salientou.

Nilton também observou que a capacidade de ampliar a disponibilidade de crédito não avançará no mesmo ritmo observado anteriormente, em meio a uma série de medidas econômicas pontuais ocorrendo simultaneamente. Ele reconhece que, embora essas medidas tenham tornado a economia mais sensível aos juros e à política monetária, o processo de mudança de patamar de independência financeira das famílias efetivamente ampliou a renda disponível para consumo.

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"Não surpreende que, apesar das condições monetárias restritivas, tenhamos observado um crescimento muito acima das expectativas ano após ano, até o ano passado", disse. "Esse é, em grande medida, o cenário em que nos encontramos atualmente", completou.

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