Política monetária é acomodatícia e continuará apoiando economia, diz BC chinês

O presidente do Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês), Yi Gang, afirmou nesta sexta-feira, 22, que a política monetária da China é acomodatícia e está em uma faixa confortável, apoiando a economia real ao longo deste ano. Segundo o líder, a política mais relaxada ajudou a garantir uma economia sólida no primeiro trimestre de 2022.

Yi Gang ponderou, no entanto, que está pronto para apoiar pequenas e médias empresas com mais instrumentos, se necessário, sendo que a política monetária também está se concentrando em pequenas e médias empresas e grupos vulneráveis atingidos pela covid-19.

"Em termos de estrutura, estamos fornecendo apoio a áreas-chave e elos fracos da economia por meio de linhas de crédito mais direcionadas", afirmou Yi, durante a Conferência Anual do Fórum Boao para a Ásia, acrescentando que o PBoC criou linhas voltadas para inovação tecnológica e serviços inclusivos para idosos.

Yi Gang ressaltou que o cenário internacional é repleto de incertezas e que as recentes tensões geopolíticas aumentaram ainda mais a pressão inflacionária em todo o mundo. "O mercado financeiro da China não está imune aos choques externos e a situação doméstica da covid-19 também está pressionando mais o crescimento", disse.