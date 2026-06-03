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Política está em uma boa posição e deve permanecer assim por bastante tempo, diz diretor do Fed

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 03.06.2026, 12:39:00 Editado em 03.06.2026, 12:47:15
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O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Michael Barr disse nesta quarta-feira, 3, que a política monetária atual da instituição está em uma boa posição e é provável que permaneça assim por "bastante tempo". "Precisamos ter mais certeza sobre choques para tomar uma decisão", afirmou Barr sobre as taxas de juros, em conversa na Associação de Banqueiros de Desenvolvimento Comunitário. "Duração do conflito e dados definirão rumo da política monetária", acrescentou.

O dirigente do Fed enfatizou que é preciso monitorar se os preços seguirão na "direção errada".

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Segundo ele, é preciso trabalhar os choques de tarifas e da guerra do Oriente Médio para trazer a inflação de volta a meta dos 2%.

Barr comentou que o crescimento dos EUA tem se mostrado resiliente e a taxa de desemprego está baixa, mas que o afrouxamento de regras de supervisão do Fed pode gerar problemas no futuro e estresse no setor.

Em sua visão, as regras atuais estão beneficiando grandes bancos, mas não os bancos comunitários.

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Perguntado sobre inteligência artificial (IA), ele disse que a IA pode causar choque no mercado de trabalho no curto prazo e que o uso da tecnologia tem aumentado produtividade do Fed.

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EUA/FED/JUROS/MICHAEL BARR
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